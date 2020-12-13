عاجل .. حقيقة وفاة ابنة أيمن حفني

انتشرت أخبار مساء اليوم الأحد عن وفاة نجلة لاعب الزمالك السابق أيمن حفني "عائشة أيمن حفني" بعد صراع مع مرض السرطان.

ونفى محمد حفني شقيق اللاعب أيمن حفني ما تردد بشأن وفاة ابنة أخيه "عائشة".

ووضح حفني أن عائشة خضعت لجلسة علاج اليوم، وحالتها الصحية مستقرة وفي حالة جيدة.

في 29 مارس 2018، تعرضت عائشة ابنة أيمن حفني لحروق خطيرة في ساقها وقدمها، وأعرب اللاعب عن حزنه الشديد لما تعرضت له ابنته ونشر صورة للحرق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا "الحمد لله علي كل حال ربنا يشفيكي يا عائشة".

في 2019 تداولت أنباء بمرض ابنة أيمن حفني بمرض السرطان، وسُرعان ما تم تأكيدها وبدأن نجلته في تلقي العلاج.

ديسمبر 2020 .. قرر أيمن حفني خلال الأيام الماضية، التوقف عن اللعب وعدم حضور أي مران حتى مرانه الأخير مع المقاولون الذي قرر وقف اللاعب، حتى تداولت صورة اللاعب مع ابنته المُصابة بالسرطان، طالبين لها الدعاء. لتعتصر قلوب المصريين عليها وطالب جماهير الأهلي والزمالك الدعاء للطفلة الصغيرة.