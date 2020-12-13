أحمد سليمان لمرتضى منصور: لو بتحترم الزمالك تنازل عن القضايا وسيبه يستقر

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق إنه لم يلجأ للقضاء وقت رحيله عن مجلس إدارة النادي حتى يحافظ على استقرار النادي.
وطالب سليمان خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، المستشار مرتضى منصور رئيس النادي السابق بترك النادي يستقر ولا يلجأ للقضاء «لو بتحترم الزمالك سيبه يستقر وتنازل عن القضايا».
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وأضاف أن خدمة نادي الزمالك عمل تطوعي وأن بعض الرموز مثل حازم إمام يساعدون النادي وهم خارج المسئولية ويجب الابتعاد عن المصالح الشخصية لدعم استقرار الزمالك.
وأبدى سليمان حزنه على تحويل مجلس إدارة نادي الزمالك للنيابة بسبب مخالفات كارثية مشيرا إلى أن بناء فريق قوي للزمالك في 2014 تم بروح التعاون بين أعضاء مجلس الإدارة.
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