أجدد أكواد فودافون السريعة 2021 للمكالمات والإنترنت

يوضح تحيا مصر أجدد أكواد فودافون السريعة2021 للمكالمات والإنترنت حيث يرغب عملاء فودافون الحصول على الأكواد السريعة لتنفيذ خدماتهم التى يحتاجونها دون الحاجة للذهاب إلى فروع فودافون بمختلف المحافظات.

أكواد فودافون الرئيسية

إليكم أبرز أكواد فودافون على النحو التالي:

• كود معرفة رصيد فودافون اذا كنت علي نظام فليكس *60#

• خدمة الاحتفاظ بالمكالمات *888*3#

• خدمة معرفة رقم ال puk #رقم الموبايل 888

• خدمة معرفة الوقت والتاريخ *100#

• خدمة معرفة اخر مكالمة وصلتك *150#

• كود شحن الكارت #رقم كارت الشحن*888*

• كود تحويل الرصيد #رقم الموبيل*2*المبلغ*888*

• كود سلفني شكرا *3#

اقرأ أيضًا.. فودافون توفر باقات الإنترنت الهوائى من 100 جنيه.. تحيا مصر يوضح التفاصيل



• خدمة الكول تون #كود الأغنية*055*

• كلمنى شكرا # رقم الموبايل 505

• لمعرفة رقمك الفودافون *878#

• كود خدمة معرفة الرصيد بعد المكالمة *9001#

• كود الاشتراك الشهري في خدمة معرفة الرصيد بعد انتهاء المكالمة *9009#

• كود الغاء خدمة معرفة الرصيد بعد انتهاء المكالمة *9001#

• كود الاشتراك في باقات اكستريم نت*2000#