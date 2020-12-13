إنفوجراف.. 5 نصائح مهمة من التعليم لأولى ثانوى قبل الامتحانات التدريبية

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة التربية والتعليم، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، إنفوجرافا، يتضمن مجموعة إرشادات عن الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوى.





وتضمنت الإرشادات والنصائح التأكد من تحديث التابلت، والتواصل مع الدعم الفنى بشركة سامسونج على الرقم 16580 ثم اختيار رقم 9 فى حال وجود أى مشكلات تتعلق بجهاز التابلت فقط، والتأكد من اتصال التابلت بشبكة الإنترنت. كما تضمنت النصائح الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال الإيميل المدرسى، والتأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان.

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