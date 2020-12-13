جدة - نرمين السيد - وأوضحت الطائفة المعمدانية، أن الحضور سيكون وفق ما يعادل ربع عدد المقاعد فقط فى كل كنيسة، مع وقف كل أنشطة التجمعات ومدارس الأحد والرحلات والمؤتمرات، لحين إشعار آخر.
وأضافت الطائفة : "نرجو من الجميع الصلاة ليمد الرب يده لحفظ البشرية من هذا الوباء الخطير، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراءات احترازية جديدة للطائفة المعمدانية لتجنب انتشار كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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