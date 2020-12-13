إجراءات احترازية جديدة للطائفة المعمدانية لتجنب انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الطائفة المعمدانية، أن الحضور سيكون وفق ما يعادل ربع عدد المقاعد فقط فى كل كنيسة، مع وقف كل أنشطة التجمعات ومدارس الأحد والرحلات والمؤتمرات، لحين إشعار آخر.

وأضافت الطائفة : "نرجو من الجميع الصلاة ليمد الرب يده لحفظ البشرية من هذا الوباء الخطير، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة".