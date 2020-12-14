وفد من الكلية الإكليريكية يزور مستشفى 57

جدة - نرمين السيد - زار وفد من طلبة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مستشفى 57357.



جدة - نرمين السيد - زار وفد من طلبة الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مستشفى 57357. وأقام الوفد، صلاة القداس الإلهى في الكنيسة داخل المستشفى، وتقفدوا المرضى. وترأس الوفد القمص بنيامين المحرقى المشرف الروحى للكلية.

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