بداية من مايو إلى نوفمبر.. خطة جامعة بنى سويف لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الدكتورة أمانى ألبرت، المستشار الإعلامى لجامعة بنى سويف، أن الجامعة وضعت خطة استراتيجية وقائية وتوعوية داخل وخارج أسوارها، وعلى مستوى الكليات والمستشفى الجامعى والمجتمع المحلى، تم تلخيصها فيما يلى:-

مايو 2020

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الفريق البحثى الفائز فى مبادرة أكاديمية البحث العلمى لمواجهة فيروس كورونا، وأكد أن المشروعات البحثية تأتى فى إطار خطة الجامعة لتوظيف البحث العلمى والقدرات العلمية والإمكانيات البحثية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتكاتف مع الدولة فى التصدى لأكثر الأزمات خطورة على المجتمع المحلى والعالمى، لافتًا إلى أن الجامعة تولى اهتمام كبير بالبحث العلمى وبكوادرها البحثية القادرين على مواصلة الجهد من أجل الخروج بنتائج علمية للقضاء على الوباء وهو الأمر الذى لا يتحقق إلا من خلال البحث العلمى.

كما اطمئن على توافر احتياجات حالات عزل كورونا بالمدينة الجامعية شرق النيل، بعد أن تم تشغيلها كمقر لاستقبال الحالات الإيجابية المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج.

وفى نفس الشهر اطمئن رئيس الجامعة، على تجهيز المدينة الجامعية طلاب لاستقبال العائدين من الخارج، وتفقد المدينة الجامعية للطلاب بشرق النيل والتى تبعد عن التجمعات السكانية للاطمئنان على مدى جاهزيتها وتعقيمها وتطهيرها استعدادا لإقامة المصريين العائدين من الخارج الأسبوع القادم وذلك بعد تخصيصها مكانًا للحجر الصحي، للوقاية من فيروس كورونا.

ووجه بتوفير الاحتياجات داخل المدينة الجامعية للطلاب ولتوفير سبل الراحة لجميع المصريين، لحين انتهاء فترة الحجر الصحى، مؤكدا أن الجامعة على أتم الاستعداد لتنفيذ أى تكليف خاص بالمدن الجامعية.

كما أعلن عن افتتاح وحده العزل لمرضى الكورونا بالمستشفى الجامعى وذلك فى إطار جهود الجامعة المتواصلة وخطتها الاستراتيجية فى التصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من افتتاح وحدة رعاية العزل بقسم الصدرية وتجهيزها بأحدث الأجهزة هو استقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمستشفى وإجراء تحليل الفيروس لهم، لافتا إلى أن الوحدة تحتوى على عدد 8 أسرة رعاية كاملة وأجهزة تنفس صناعى يشرف عليها فريق طبى متكامل من أقسام الأمراض الصدرية والرعاية المركزة وأمراض القلب والعصبية والباطنة.

كما قرر رئيس الجامعة، تخصيص قسم الأمراض الصدرية بالدور السابع بالمستشفى الجامعى بكامل أسرة الرعاية وأسرة القسم لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد المحتاجين للرعاية المركزة أو ذوى الحالات الإكلينيكية المتوسطة التى تحتاج لدخول المستشفى وذلك طبقا لبروتوكولات العلاج المعتمدة علميا، ويشرف على العمل أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض الصدرية.

وقرر صرف مكافأة شهرية من الصناديق الخاصة بالجامعة لأعضاء الفريق الطبى بأقسام العزل الطبى بالمستشفى الجامعى والمدن الجامعية من الأطباء، والتمريض، والعمال، وأصدر قرارا بإلزام جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بإدارة الجامعة وأفراد الأمن وغيرهم بارتداء الكمامات الواقية وذلك أثناء فترة تواجدهم بمقار عملهم بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

يونيو 2020

أطلقت كلية العلوم مبادرة "إيد بإيد نعبر الأزمة"، بهدف دعم العمالة بالكلية فى مواجهه وباء كورونا المستجد، فيما أطلقت كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة مبادرة "خليك مدرب ابنك" وتهدف إلى توعية وتدريب واكساب أمهات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة مهارات وأساليب وآليات تمكنهم من التعامل مع أبنائهم داخل المنزل، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على أبنائهم فى تحسين المهارات المهنية والاجتماعية والذاتية واللغوية والحركية لديهم.

وتم تطبيق برنامج تدريبى أون لاين، لمدة خمسة أيام لجميع أطقم التمريض بالمستشفى الجامعى وهيئة التأمين الصحى وطلاب الامتياز بكلية التمريض، حول فيروس كورونا المستجد وكيفية التحكم فى انتشاره وتلاشى المضاعفات الناتجة عن العدوى.

ولأول مرة بكلية الطب بالجامعة، تم تجهيز عيادة لاستقبال المتعافين من فيروس كورونا حيث تحتوى العيادة على العديد من التخصصات إذ يتم تجميع أسماء المصابين بفيروس كورونا بالمحافظة وأرقام التليفون، والاطمئنان عليهم بالإضافة إلى تواجد أخصائيين نفسيين وصدرية مختصين بفيروس كورونا.

وتم افتتاح وتشغيل وحدة الغسيل الكلوى الجديدة بمرضى فيروس كورونا، بقوة أربعة أجهزة اثنين منهم يعملون داخل الرعايات المركزة وجهازين آخرين لمرضى الغسيل الكلوى المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا من المسجلين بالمستشفى الجامعى لجلسات الغسيل الكلوى الأسبوعية المعتادة، تجنبا لنقل العدوى لمرضى الغسيل الآخرين وللتعامل الطبى معهم بأقصى درجات الحماية الوقائية للفريق الطبى والتمريض وكذلك للمرضى أنفسهم.

يوليو 2020

تفقد رئيس جامعة بنى سويف، الامتحانات بكليات مجمع تعليم صناعى واطمئن على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك وفقا لخطة شاملة تعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعى، لتقليل الكثافة الطلابية، وتابع تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشهدت الجامعة خروج آخر حالة مصابة بكورونا من عزل المدينة الجامعية.

ووجه رئيس الجامعة، برفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفى الجامعى استعدادا لعيد الأضحى، مع الانتهاء من مراجعة المستلزمات والتجهيزات الطبية وتجهيز كميات احتياطية داخل المخازن لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة وكذلك التأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بالمستشفى الجامعى.

سبتمبر 2020

قرر مجلس جامعة بنى سويف، إعفاء أبناء شهداء الجيش الأبيض من المصروفات الدراسية وإطلاق أسمائهم على القاعات التعليمية.

كما تم زيادة أيام الكشف الطبى على الطلاب الجدد لعدة أيام كإجراء احترازى منعاً للتكدس وحرصاً على سلامة الطلاب، وتم التوجيه بضرورة توفير التسهيلات وتقديم سبل الراحة والأمان للطلاب وتوفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعى بينهم منعا للتزاحم، وتم الكشف الطبى على الطلاب فى تخصصات "الرمد، والباطنة، الأسنان" وتحويل أصحاب الأمراض المزمنة من الطلاب إلى اللجنة الطبية لتسجيل أسمائهم، وعمل بطاقة صحية لهم وتحويلهم إلى المستشفى الجامعى لعمل تقرير طبى بالحالة وصرف العلاج اللازم من الإدارة الطبية.

أكتوبر 2020

استقبلت الجامعة 21 ألفا و500 طالب وطالبة بالفرقة الأولى بجميع كليات الجامعة المختلفة وتم إنهاء التجهيزات لاستقبال الطلاب وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد ومراعاة التباعد بينهم حرصاً على سلامتهم.

وشهد الشهر، زيادة نسبة النشر الدولى فى المجلات العلمية المتميزة يعكس تقدم الجامعة فى مجال البحث العلمى وثقة هذه المجلات فى أبحاث الجامعة.

نوفمبر 2020

نظمت كليات الجامعة المختلفة بمشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدة فعاليات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع رئيس جامعة بنى سويف، سير العمل بمقر توقيع العاملين ويشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وفاجأ العاملين بالمركز الطبى التخصصى وأحال خمسة من العاملين للتحقيق لعدم ارتداء الكمامات.