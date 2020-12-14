وزير التعليم يوجه رسالة طمأنة لطلاب أولى ثانوى حول الاختبار التدريبى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان التدريبى للصف الأول الثانوى، ما هو إلا تجربة للطلاب للتأقلم على التابلت، والتعرف على شكل الأسئلة الجديدة، وكذلك اختبار قدرة الشبكات والوقوف على أى مشكلات.





وأضاف شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن حدوث أى مشكلة لا يستدعى أى توتر لأن اكتشاف المشكلات هو هدف الامتحان التدريبى. وأوضح وزير التعليم، أنه لا يوجد درجات ولا داعى للخوف، لأنه ليس امتحان بالمعنى السائد وإنما "تدريب فقط" ولذلك سيتم السماح بدخول الامتحان من أى مكان "المدرسة أو المنزل"، وكذلك فى أى وقت من 9 صباحا إلى 9 مساء. وتابع: "الفائدة الكبرى من هذه الفرصة التدريبية تتأتى من الاعتماد على النفس وعدم اللجوء إلى أى عمل جماعى".

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