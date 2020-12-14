الخارجية تصدر بيانا حول آخر تطورات حادث سفينة الشحن المخطوفة بنيجيريا

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الخارجية، مساء اليوم الأحد، بيانا حول آخر التطورات المتعلقة بحادث سفينة الشحن Milan التى تعرضت للقرصنة قبالة السواحل النيجيرية وعلى متنها أفراد من عدد من الجنسيات ومنهم مواطنين مصريين.





وصرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصرين فى الخارج، أنه فى إطار مواصلةً جهود أجهزة الدولة واستمرارا للاتصالات التى تجريها الوزارة والسفارة المصرية فى أبوجا، تواصلت السفارة مع المستشار السياسى للرئيس النيجيرى Yahaya Lawal، مؤكدةً حرص الحكومة المصرية البالغ على أمن وسلامة المواطنين المصريين المخطوفين، وتطلعها لإطلاق سراحهما فى أقرب وقت. وأكد من جانبه، بذل مساعيه المستمرة مع قيادات الأجهزة الأمنية المعنية، معبراً عن أمله فى التوصل لحل للأزمة فى أقرب وقت ممكن. وتواصلت السفارة، كذلك مع القوات البحرية النيجيرية التى لا تزال تواصل البحث عن المختطفين فى نطاق ولايتى DELTA- BAYELSA الجنوبيتين، برا وبحرا، علما بأن الطبيعة الجغرافية الصعبة لتلك المنطقة تمثل تحدياً للأجهزة الأمنية التى تتعامل مع الحادث. كما يتم أيضا التواصُل مع نقطة الاتصال المعنية بالحادث فى جهاز الأمن الوطنى النيجيرى.

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