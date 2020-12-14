نيفين جامع: تحويل المركبات لتعمل بالغاز الطبيعى يوفر 50%من تكلفة التشغيل

جدة - نرمين السيد - قالت وزير التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة التى تم إطلاقها يوليو الماضى استغرقت بعض الوقت لضمان جاهزية البنية التحتية، والمقصود بها محطات الغاز ومدى انتشارها فى المحافظات، حيث أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية، وهذا يرتبط بالمبادرة للعمل بالوقود المزدوج.





وأضافت "وزير التجارة والصناعة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة" والمذاع على قناة "ON"، اليوم الأحد، أن المنظومة تعمل على محورين، الأول السيارات صاحبة العمر الأقل من عشرين عامًا سواء الميكروباص أو الأجرة أو الملاكى، ومن يرغب فى هذه الشريحة استبدال عربته لتعمل بالغاز".

تابعت : "الشريحة الثانية من السيارات تلك التى تخطت العشرين عامًا سواء تعمل بالبنزين أو السولار خاصة الأخيرة التى تعمل بالسولار كونها لاتملك الجاهزية للتحول للعمل بالغاز، وبالتالى هنا لابد من الاحلال".

كشفت أنه فى بداية المبادرة كان المستهدف من عملية الإحلال الميكروباص والأجرة، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه أن تشمل السيارات الملاكى أيضًا، حيث يرى أنه من حق المواطن أن يرتقى بمستوى معيشته وأن يكون لديه سيارة حديثة.

وحول تفاصيل المبادرة، قالت: "مدة التقسيط بمبادرة إحلال السيارات ستصل إلى عشر سنوات مقارنة بالسابق، والتى لم تكن تتعدى السبع أو الثمانى سنوات على الأكثر بالإضافة إلى تقديم حافز مقابل تخريد السيارة.