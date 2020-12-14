الإسكندرية ترفع درجة الطوارئ مع توقعات ببدء أمطار «نوة قاسم»

تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال «نوة قاسم» وفقا لتوقعات هيئة الآرصاد الجوية، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة سقوط أمطار متوسطة اليوم الإثنين، ومن متوسطة الى غزيرة يوم الثلاثاء، وأمطار متوسطة يوم الأربعاء، وخفيفة يوم الخميس، وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، رفع درجات الاستعداد ووضع حواجز الأمواج فى أحياء (منتزه اول- منتزه ثاني- شرق- وسط- الجمرك- العجمي)، إذ متوقع أن ترتفع الأمواج بنحو 4.5 مترمع يصاحبها رياح شديدة.

حواجز أمواج من الرمال

وتابعت الأجهزة التنفيذية بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، نسب المصارف التى تستقبل المياه من محطات المعالجة، وذلك استعدادا لموجة الطقس السيئ التى تضرب الإسكندرية، حيث حذر تقرير صادر من ركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 ديسمبر وحتى 15 ديسمبر 2020 من موجة الطقس السيئ، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من مطروح 13 ديسمبر، وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والدلتا وشمال سيناء 14 ديسمبر، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والدلتا ومنطقة القناة.

حواجز أمواج من الرمال

وتستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة قاسم، ضمن النوات التى تضرب المدينة الساحلية كل عام، حيث تشهد محافظة الإسكندرية العديد من النوات التي تصل إلى عدد 18 نوة خلال موسم فصل الشتاء، وتعد نوة قاسم وهى من أخطر النوات على الإسكندرية فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم والذى تعرض للغرق فى تلك النوة ما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

حواجز أمواج من الرمال

يذكر أن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ،تضم 20 محطة معالجة، و180 محطة رفع، وخطوط طرد تصل إلى 305.80 كم، إلى جانب شبكات تمتد أطوالها إلى 3625 كم، ومطابق تصل إلى نحو 105 آلاف مطبق، وحوالى 33 ألف شنيشة على مستوى المحافظة، فضلاً عن 68 مصباً، و إجمالي الطاقة التصميمية الحالية لمحطات المعالجة تصل إلى 1.8 مليون متر مكعب/ يوم، ومن المخطط أن يصل إجمالي الطاقة المضافة للمحطات المتوقع إنشاؤها حتى عام 2042 إلى 1.3 مليون متر مكعب/ يوم.

قياس منسوب المياه

مصرف القلعة

حواجز أمواج من الرمال