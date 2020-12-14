الصحة تكشف أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوي

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بالاعتلال الكلوي المزمن التي تمثلت في الاستخدام المفرط لبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية والمسكنات، إضافةً إلى بعض الأمراض المناعية التى تصيب الكلى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن العمليات المتكررة للمسالك البولية والإصابة بارتفاع ضغط الدم والإصابة بمرض السكر وراء الإصابة بالاعتلال الكلوى مطالبة بالرجوع للطبيب عن الشعور بأي أمراض ومشاكل صحية.

وكانت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى منذ انطلاقها يوم 21 من شهر يونيو الماضى وحتى الآن كشفت عن توقيعها الكشف والفحص الطبي عن 21 مليونا و500 ألف مواطن.

وقالت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، إنه تم تقديم العلاج لـ2 مليون و200 ألف حالة مرضية وتابعت المبادرة أنها تستهدف الكشف عن 28 مليون مواطن.

وأوضحت المبادرة أنها تقدم خدماتها من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبى وأكثر من 750 قافلة طبية و760 فرقة متحركة.