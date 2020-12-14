أهم الأخبار.. قراصنة يخترقون وزارة الخزانة الأمريكية.. الأهلي يفتتح الدوري بفوز على مصر المقاصة.. الأرصاد تكشف عن موجة تقلبات جوية تضرب البلاد.. والكويت تصرح باستخدام لقاح فايزر ضد كورونا

نشر موقع دوت الخليج، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:

ذروة السيول.. الأرصاد تكشف عن موجة تقلبات جوية تضرب هذه المناطق قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن البلاد شهدت فترة استقرار كبيرة فى الأحوال الجوية خلال الفترة الماضية ولمدة زادت عن 10 أيام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

المفاوضات جارية مع إحدى الشركات العالمية.. رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع توطين صناعة التابلت

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأحد، اجتماعًا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لمشروع توطين صناعة أجهزة الحاسب اللوحي المدرسيّ "التابلت"، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، ومسئولي الجهات المعنية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الأزهر : تيار اليمين المتطرف لا يقل خطورة عن تنظيم داعش الإرهابي

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على ضرورة مواجهة الخطر المتزايد لتيار اليمين المتطرف الذي يسعى إلى تقويض الأمن الاجتماعي والدولي؛ بوصفه إرهابًا عابرًا للحدود ولا يقتصر على بيئة أو مجتمع أو مناخ معين بل يسعي لهدم كل شيء في سبيل تحقيق غايته، مشيرًا إلى أن ذلك التيار لا يقل خطرًا عن تنظيم «داعش» الإرهابي؛ فهما وجهان لعملة واحدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تعافي محافظ المنوفية من كورونا وعودته للعمل خلال أيام

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن نتيجه المسحة الثالثة لفيروس كورونا جاءت سلبية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الكويت تصرح باستخدام لقاح فايزر ضد كورونا

كشفت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد، عن إصدارھا ترخیص استخدام الطوارئ للقاح (فایزر - بیونتك) المضاد لفیروس كورونا المستجد بناء على قرار اللجنة الفنیة المشتركة بین إدارة تسجیل ومراقبة الأدویة الطبیة والنباتیة وإدارة الصحة العامة لتقییم وتسجیل اللقاحات والطعوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

خلع في الكتف.. إصابة قوية لناصر ماهر لاعب الأهلي ونقله إلى المستشفى

تعرض ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لإصابة في الكتف خلال مواجهة المقاصة التي انتهت بفوز المارد الأحمر 3-1 في الجولة الأولي من منافسات مسابقة الدوري.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الكويت: وصول لقاح كورونا إلى البلاد بعد 10 أيام

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، عن أن وصول فايزر - بيونتك المضاد لفيروس كورونا إلى الأراضي الكويتية سيكون بعد نحو 10 أيام، مرجحة أن يكون خلال الأسبوع الأخير من العام الحالي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

البحرين: ممارسات قطر الاستفزازية سلوك عدائي

أدان مجلس الشورى البحريني، اليوم الأحد، الممارسات القطرية الاستفزازية تجاه مواطني المملكة، واصفًا تلك التصرفات بأنها تعكس السلوك المعادي وعدم احترام مبادئ دول مجلس التعاون الخليجي، والقوانين والأعراف الدولية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قراصنة يسرقون معلومات حساسة من موقع وزارة الخزانة الأمريكية

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن موقع وزارة الخزانة الأمريكية تعرض منذ لحظات لهجمات قرصنة مدعومة من حكومة دولة أجنبية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بالأسماء.. الأوقاف تعلن افتتاح 45 مسجدا الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (45) مسجدًا الجمعة القادمة وذلك في (12) محافظة وذلك في إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شركة مصنعة للقاح كورونا تعلن الموعد النهائي للسيطرة على الفيروس

أعلن مؤسس شركة "بيونتيك" الألمانية، المصنعة للقاح فيروس كورونا بالاشتراك مع شركة "فايزر"، أن الوباء العالمي ستتم السيطرة عليها نهائيًا بحلول الصيف المقبل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

في أحدث تصريحاته.. ترامب يهدد برفع السرية عن كل شيء

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة جهوده لإلغاء نتائج انتخابات 2020، والتي شهدت فوز الديمقراطي جو بايدن بعد إعادة فرز الأصوات في عدة ولايات متأرجحة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شاهد.. مقتل 42 عنصرا من داعش في عملية أمنية واسعة بالعراق

أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي، يحيى رسول، أن القوات العراقية قتلت 42 عنصرا من تنظيم "داعش" في عملية "السيل الجارف" شمالي البلاد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حمدوك يقطع زيارته لإثيوبيا بشكل مفاجئ.. تعرف على السبب

قطع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، زيارته الرسمية إلى إثيوبيا والتي كان من المفترض أن تستمر ليومين، بشكل مفاجئ.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شاهد.. أول ظهور للرئيس الجزائري منذ إصابته بـ كورونا.. ماذا قال؟

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في أول تعليق رسمي له منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهرين، إنه طلب تكليف سلطة الانتخابات باستكمال صياغة قانون الانتخابات في أقرب وقت.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الصحة السعودية تكشف حقيقة تسبب لقاح كورونا في العقم لمستخدميه

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي، أن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، آمن، نافيًا الشائعات التي تفيد بأن اللقاح يسبب العقم للرجال والنساء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شيكابالا يرد على مرتضى منصور بشأن عبدالحليم علي.. شاهد

رد الفهد الأسمر محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك، على حديث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المجمد بشأن تصريحه اليوم حول عبدالحليم على مدير الكرة بقوة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وزير التعليم: امتحانات أولى ثانوي التجريبية بلا درجات.. ولا داعي للرعب

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لطلاب أولى ثانوي القلقين من الامتحانات الإلكترونية التجريبية المقرر انطلاقها بعد غد الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لو بتحترم الزمالك سيبه يستقر.. أحمد سليمان يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إنه لم يلجأ للقضاء وقت رحيله عن مجلس إدارة النادي، حتى يحافظ على استقرار النادي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 13-12-2020

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 13-12-2020، بنحو قرش واحد، إذ سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تحديث 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الغش لن يفيد.. شوقي يكشف تفاصيل الامتحان التدريبي للصف الأول الثانوي

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى، اهداف الامتحان التدريبي للصف الاول الثانوى، مؤكدا ان الغش لن يفيد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

محمد صلاح يسجل وليفربول يتعادل مع فولهام في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق ليفربول مع نظيره فولهام بهدف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الصحة لـ المواطنين: ارتدوا الكمامة في المواصلات والتجمعات

طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة ارتداء الكمامة، خاصة فى المواصلات العامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن طارق يحيي

حرصت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، على إصدار قرار برفع الإيقاف عن طارق يحيى، نجم النادى السابق، مع تعيينه رئيسًا لقطاعات كرة القدم بالنادى التى تضم الناشئين والمدرسة والأكاديميات باستثناء الفريق الأول.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس في الدروي الإنجليزي

سقط فريق توتنهام في فخ التعادل امام فريق كريستال بالاس بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة ال12 من بطولة الدورى الانجليزي .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الصحة تنفي استلام الشحنة الثانية من لقاح كورونا الصيني

نفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، صحة ما تم تداوله عن استقبال مصر الدفعة الثانية من لقاح فيروس كورونا سينوفارم الصيني، بمطار القاهرة الدولي اليوم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.