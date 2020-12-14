انت الان تتابع تفاصيل خبر استخراج رخصة القيادة بدل فاقد و تالف إلكترونياً عبر الإدارة العامة للمرور والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعمل وزارة الداخلية على تسهيل الخدمات التي يحتاج إليها كافة المواطنين في مصر، وخاصة خدمات المرور والأحوال المدنية، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي تسهم في الحصول على الخدمة بسرعة ودقة كبيرة، ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية هي خدمات المرور وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور، حيث يمكن للمواطنين الآن من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور استخراج رخصة القيادة بدل الفاقد وبدل التالف وهذا ما سوف نوضحه بالأسفل.

شروط وخطوات استخراج رخصة القيادة بدل فاقد:-

اشترطت الإدارة العامة للمرور على الراغبين في استخراج رخصة القيادة بدل فاقد عبر الموقع الالكتروني الخاص بالإدارة العامة القيام بما يلي:-

1- الموافقة على الإقرار حيث يعد موافقة صاحب رخصة القيادة بدل الفاقد بمثابة إقرار منه بفقدها بشكل رسمي وهذا الإقرار يماثل المذكرة التي يقوم الفرد بتحريرها في أي مركز أو قسم شرطة.

2- وجود شهادة مخالفات سارية.

3- أن تكون رخصة القيادة سارية وليست منتهية وليست تصريحاً.

4- يقوم صاحب الرخصة بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للمرور ثم اختيار رخصة القيادة بدل الفاقد.

5- يقوم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام السابق ذكرها.

6- يقوم موقع الإدارة العامة للمرور بتوجيهه إلى موقع وزارة الداخلية لإنشاء حساب على موقع الوزارة وذلك من خلال اختيار تسجيل الدخول من موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار إنشاء حساب جديد لاستيفاء بيانات الحساب الجديد، أما إذا كان لديك حساب مسجل لدي وزارة الداخلية فإن هذه العملية لا تتطلب سوى إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر.

شروط وخطوات استخراج رخصة قيادة بدل تالف:-

يجب أن تكون حالة رخصة القيادة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح، والمستندات المطلوبة هي:-

* صورة بطاقة الرقم القومي سارية .

* تقديم الرخصة التالفة.

* شهادة مخالفات سارية.

* سيتم إتباع نفس الخطوات السابقة التي ذكرناها بالأعلى عند استخراج رخصة قيادة بدل فاقد.