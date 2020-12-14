انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد والإجمالي يسجل 121575 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 13 ديسمبر استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس التاجي كوفيد 19، ومنذ أيام بدأ مؤشر الإصابات والوفيات يأخذ منحنى تصاعدي لنقترب الآن من 500 حالة يومية، بعد أن انخفضت الأعداد إلى أقل من 100 حالة في بعض الأيام خلال الفترة الماضية.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأحد 13 ديسمبر

ووفق تقرير وزارة الصحة اليوم فقد تم تسجيل 165حالة تعافي جديدة ليرتفع إجمالي الأعداد التي تم شفاؤها منذ بداية أزمة كورونا إلى 104875 حالة حتى الآن.

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم فقد بلغت 486 حالة إصابة جديدة، وذلك بزيادة جديدة عن حالات الأمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 121575 حالة، وتم رصد هذه الحالات عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع المحافظات والتي تراقب الوضع أول بأول.

كما سجلت الصحة اليوم 22 حالة وفاه، ليرتفع مؤشر الوفيات إلى 6920 حالة حتى الآن، وتؤكد الصحة على أن أعداد الإصابات بكورونا أخذت منحنى تصاعدي جديد، مع توقعات بزيادات أخرى خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضاً:

وزارة المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتبات ديسمبر وتعلن المواعيد الجديدة

الأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة وتعلن خريطة تساقط الأمطار على جميع المحافظات

البنك الأهلي المصري يعلن عن فرض عمل لخريجي الجامعات من دفعة 2016 وحتى 2019

“منها زيادة المرتبات والمعاشات” إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمات والموجة الثانية لكورونا

وتؤكد وزارة الصحة على متابعتها للموقف أول بأول، وأنها تتابع الوضع بشأن فيروس كورونا وجميع الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى، وناشدت الوزارة جميع المواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى عند الشعور بأي عرض من أعراض كورونا أو الإتصال بالخط الساخن.