انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك مصر يفرض رسوماً على طلب إصدار الإيصال الورقي من ماكينات الصراف الآلي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بنك مصر يعد من واحد من أكبر البنوك الحكومية بالقطاع المصرفي المصري، فبنك مصر والبنك الأهلي المصري يستحوذان على عدد كبير من العملاء من المواطنين المصريين سواء داخل مصر وخارجها، ولهذا يعمل بنك مصر على تقديم كافة خدماته المصرفية للمواطنين بشكل سهل وسريع من أجل اجتذاب عملاء أكثر.

ومؤخراً أعلن مسئول خدمة عملاء بنك مصر عن اتخاذ البنك قراراً بفرض رسوم مالية على طلب إصدار الإيصال الورقي والذي يطلبه العميل في حالة السحب والإيداع لدي ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك وذلك بهدف تعويد العميل على عدم طلب الإيصال الورقي دون الحاجة إليه.

مقدار الرسوم التي فرضها بنك مصر على طلب إصدار الإيصال الورقي من ماكينات الصراف الآلي:-

أشار مسئول خدمة العملاء في بنك مصر بأن الرسوم التي فرضها بنك مصر على طلب إصدار الإيصال الورقي من ماكينات الصراف الآلي جاءت بسبب ارتفاع تكلفة أسعار الورق وتكلفة صيانة ماكينات الصراف الآلي، وأن كلفتها ليست باهظة فهي 50 قرش فقط على كل إيصال يطلب العميل إصداره من ماكينة الصراف الآلي.

وأضاف بأن تلك رسوم إصدار الإيصال الورقي تم فرضها على كافة العملاء سواء تابعين لبنك مصر أو من غير التابعين لبنك مصر.

وأكد على أن عملية الإيداع والسحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر تتم بدون رسوم وذلك التزاماً بقرار البنك المركزي المصري بإلغاء رسوم السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.