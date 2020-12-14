فوائد البنك الأهلي المصري الجديدة على الشهادة البلاتينية

خفض البنك الأهلي المصري فوائده على الشهادة البلاتينية بقيمة 1% لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بواقع 13% سنويا للعائد الشهري و 13.25% سنويا للعائد الربع سنوي بالنسبة للشهادات المشتراه الجديدة. فوائد البنك الأهلي المصري

وجاء قرار البنك الأهلي المصري بتخفيض الفائدة على الشهادات البلاتينبة ذات العائد المتغير بواقع 1% على أن تتخذ قرارها في باقي الأوعية الادخارية خلال الأيام القادمة.

والجدير بالذكر أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في الأيام الماضية خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2019. والجدير بالذكر أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في الأيام الماضية خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2019. اقرأ أيضًا.. فوائد البنك الأهلي المصري على شهادات الاستثمار.. والفرق بينهم

كما تم تخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.25%، و13.25% و12.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الانتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.



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