البنك العربي الأفريقي يوضح الفرق بين شهادات ادخار اميرالد.. لو محتاج شهادة كبيرة

أوضح البنك العربى الأفريقى الدولى تفاصيل شهادات ادخار" اميرالد " بالجنيه المصري والفرق بين أنوعها فهى شهادات الإيداع، وذلك عبر اختيارات متعددة تناسب إحتياجاتك الإدخارية يدعم البنك العربي الأفريقي من خلالها عملائه.

شهادات اميرالد من البنك العربي الأفريقي

شهادات إدخار " اميرالد " تتمتع بعائد تنافسي معفى من الضرائب وهى متوافرة في 3 أنواع (ذات عائد ثابت، ذات عائد متغير، ذات عائد ثابت ومتغير) بالإضافة إلي إنها الأكثر تنوعا في مددها والأكثر تعددًا في دورية صرف العائد.

تبدأ من 3 سنوات وحتى 10، مع حرية اختيار دورية صرف العائد (يومي – شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي) لكي تلائم مختلف احتياجاتك الشخصية .

والجدير بالذكر أن الشهادة بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها بحد أدنى 5000 جنيه، تمتع بمميزات حزمة برامج تمويل فاليو بلس المضمونة.

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يمكن إصدار بطاقة ائتمان (فيزا – ماستر كارد) بضمان الشهادة بحد أقصى 97 % من قيمتها ،كنا يمكن السحب على المكشوف بضمان الشهادة وذلك بحد اقصى 90% من قيمتها ويمكن الحصول على العائد من خلال حساب توفير أو حساب جاري .

