البابا تواضروس ينعى وفاة الراهب مينا البراموسى

جدة - نرمين السيد - نعى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الراهب الشيخ القمص مينا البراموسى، حيث قدم خالص التعازى للأنبا إيسيذوروس، أسقف، ورئيس دير السيدة العذراء "براموس" بوادى النطرون فى محافظة البحيرة، ولمجمع رهبان "الدير".





كان الراهب الشيخ القمص مينا البراموسى قد وافته المنية، أمس الأحد، عن عمر قارب الـ 88 سنة بعد أن قضى فى الحياة الرهبانية 61 سنة. وولد الراحل فى 27 فبراير عام 1933، وانضم إلى دير البراموس يوم 26 ديسمبر 1959، وترهب بعد أقل من شهر من دخوله الدير، يوم 21 يناير 1960. ونال درجة القسيسية فى 24 أغسطس 1963 والقمصية فى 21 نوفمبر 1964، وستقام صلوات تجنيزه بديره فى الساعة الـ 12 من ظهر اليوم الإثنين.

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