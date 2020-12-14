فيديو .. عمرو أديب يستعد للعام الجديد : عايز 2020 تمشى

جدة - نرمين السيد - وقال فى حديثه ببرنامجه "الحكاية" الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الأحد، إنه وضع الزينة وبقول يارب عدى 2020، وهات لينا 2021، مضيفا: "إن شاء الله وبعون الله تكون سنة أفضل كتير". وتقترب الاحتفالات بأعياد الكريسماس وأعياد رأس السنة، ولذلك تزينت شوارع مصر بزينة الكريسماس المميزة والساحرة.

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