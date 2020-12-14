فيديو .. الصحة : لقاح كورونا سيكون اختياريا .. وليس له أى آثار جانبية

جدة - نرمين السيد - أكدت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أن الحصول على لقاح كورونا فى مصر سيكون اختياريا، لافتة إلى أنه سيتم إنشاء موقع خاص للقاح على صفحة وزارة الصحة المصرية، وسيضم جميع المعلومات عنه، وعن كيفية الحصول عليه.





وقالت، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والذى يُذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، إن عناصر الأمان فى لقاح كورونا متواجدة، مشيرة إلى وجود قواعد وكشوف وخطوات خاصة للمتطوعين من أجل متابعتهم خلال فترة الحصول على اللقاح، مؤكدة أنه لم يصل أى تقرير أو شكوى من المتطوعين. وأشارت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث إلى أنه يمكن حدوث إصابة بـ كورونا بعد الحصول على اللقاح، ولكن الأعراض وشدة الفيروس ستكون أقل كثيرا، لافتة إلى أنه لا توجد مدة محددة لفاعلية اللقاح الصينى، مؤكدة أنه لا زال قيد الدراسة التى تستمر لمدة عام كامل، منوهة بأنه لم تظهر للقاح أى آثار جانبية خطيرة بمن تناول اللقاح حتى الآن.

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