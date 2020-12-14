عصام شيحة .. محامى النقض يترأس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مساء أمس الأحد، تعيين المحامة عصام شيحة رئيسا للمنظمة وذلك خلفا للدكتور الراحل حافظ أبو سعدة، الذى وافته المنية عن عمر ناهز 55 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ويعتبر عصام شيحة محاميا بالنقض ومتخصصا فى القضايا الجنائية، وهو قيادى وفدى شهير، وكان أمينا عاما للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قبل تصعيده كرئيس لها.

كما مَثّل شيحة مصر فى العديد من المحافل الدولية فيما يخص القضايا المجتمعية وحقوق الإنسان.

وفى أول تصريح له بعد رئاسته للمنظمة، قال شيحة، إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هى كيان وطنى كبير خرجت من رحمه الحركة الحقوقية المصرية.

وأضاف شيحة، أن الراحل الدكتور حافظ أبو سعدة، بذل أغلب سنين عمره مناضلًا من أجل ازدهار وبقاء هذه المنظمة العريقة، ونحن من بعده سنواصل المسيرة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان المصرى بمفهومها الشامل.

والمتابع لتصريحات شيحة، فإنه يجد أنه مع الدولة المصرية ضد الإرهاب ومن يموله، إذ أنه ينشر مقالات عدة فى أكثر من صحيفة مصرية وعربية.

ويرى شيحة، أن الدولة تدرك مدى أهمية منظمات المجتمع المدنى، وأن هناك انفراجة فى كل المجالات وسيصدر قانون جديد للمنظمات والكل ينتظر اللائحة التنفيذية.

ويعتقد شيحة، أن كل دول العالم بها مشكلات فى ملف حقوق الإنسان ومصر حققت إنجازات فى الملف شهد بها حتى الأعداء.

اختيار شيحة جاء بعد حافظ أبو سعدة، الحقوقى صاحب الباع الطويل فى هذا المجال مما يضع على عاتقه مسؤوليات أكبر الفترة المقبرة.

يذكر أن حافظ أبو سعدة ولد عام 1965 و شارك فى الحركة الطلابية فى الثمانيات، وعمل كمحام فى مجال حقوق الإنسان، وانخرط فى المجتمع المدنى المصرى، حتى تولى رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وتم تعيينه بالمجلس القومى لحقوق الإنسان منذ إنشائه وحتى الآن، وهو أيضا عضو فى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكان مبعوثها إلى جامعة الدول العربية من عام 2004 إلى عام 2007.

وشارك سعدة فى عشرات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك شارك جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف بانتظام كممثل للمجلس وللمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التى لديها عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيها الحق فى مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة وحاصل على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.