التنمية المحلية: تذليل المعوقات أمام المواطنين المتقدمين لطلبات التصالح

ذكرت الوزارة - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن غرفة عملياتها تابعت جهود المحافظات فى هذا الملف، حيث أعلن الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف عن تلقى المحافظة أكثر من 120ألف طلب تصالح.
بدوره، أكد عصام سعد محافظ أسيوط انه تم تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% فى حال سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة.
وأشار جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إلى تلقى المحافظة أكثر من 109 آلاف طلبات للتصالح بقيمة حوالى 495 مليون جنيه، فيما أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، عدم السماح بأى تقصير فى هذا الملف الهام مع مواصلة الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بأحياء المحافظة.
وناشدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المواطنين سرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة انتظام العمل فى جميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
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