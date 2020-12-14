دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الأولى اليوم

جدة - نرمين السيد - وكان قد كشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد سوف يولد هلال شهر جمادى الأولى مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السادسة والدقيقة 17 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الإثنين 29 من ربيع الآخر1442هـ الموافق 14/12/2020م (يوم الرؤية).

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