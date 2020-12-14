بعثة الجامعة العربية: انتخابات النواب 2020 اتسمت بدرجة عالية من التنظيم

قالت بعثة جامعة الدول العربية الذى يرأسها السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن جولة إعادة الانتخابات لمجلس النواب بمرحلتيها الأولى والثانية التي شهدتها مصر مؤخرًا، اتسمت بدرجة عالية من التنظيم دون اختلالات جوهرية تؤثر على حيادية هذا الاستحقاق.

وأعربت البعثة عن خالص الشكر للتعاون البناء للتسهيلات المقدمة لها من طرف الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة المؤسسات والجهات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.

وأكدت البعثة أن استكمال هذا الاستحقاق الوطني فى جولة الإعادة سيشكل خطوة متقدمة لبروز نخبة نيابية جديدة بما يعزز بناء دولة القانون والمؤسسات.