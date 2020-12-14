البرلمان العربي يعقد مؤتمر صحفي من قلب القاهرة .. اليوم

ينطلق من قلب العاصمة المصرية القاهرة، مؤتمرا صحفيا يعقده البرلمان العربي اليوم الإثنين، للإعلان عن مجموعة من المبادرات التي يعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وفي وقتِ سابق، أطلق البرلمان العربي عددا من الأدوات الحديثة، مُعلنا إنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب وإطلاق مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية في إطار خطته الجديدة لتفعيل دور البرلمان نحو تحسين جودة الحياة بما يلبى طموح وتطلعات الشعوب العربية من خلال السعي نحو الاقتراب أكثر من الشارع العربي.
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ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الصحفي، كلا من عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ونوابه.
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