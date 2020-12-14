بنك CIB يوفر أقل فائدة على القروض الشخصية.. أعرف التفاصيل

يقدم بنك CIB "قرض الموظفين" بقيمة تمويل من 5000 إلى 2000000 جنيه، وفائدة تصل من 13.5 إلى 20% (متناقصة)، بمدة سداد تصل من 1 إلى 8 سنوات، ويعتبر فوائد بنك CIB من أقل الفوائد المطروحة على القروض الشخصية.

الأوراق المطلوبة للتقديم على القروض الشخصية من بنك CIB

- لا يوجد مستندات إضافية (في حالة تحويل الراتب).

- خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب أو 3 إشعارات لمفردات المرتب أو كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر (في حالة عدم تحويل الراتب).

اقرأ أيضًا.. بنك CIB يؤكد اعتماده على التكنولوجيا لدعم التنمية الاقتصادية في أفريقيا



- كشف حساب بنكى شخص أو باسم الشركة عن آخر 6 أشهر، صورة من سجل تجاري ساريا وما يعادله (في حالة أصحاب الأعمال والمهن الحرة).

- تأمين مجاني على الحياة خلال مدة القرض.

