كل ماتريد معرفته عن قرض الموظفين من بنك الإسكندرية

يوفر بنك الإسكندرية "قرض الموظفين" بقيمة تمويل من 5000 إلى 1500000 جنيه، وفائدة تصل إلى 14.5% (متناقصة)، بمدة سداد تصل إلى 8 سنوات، ويعتبر هذا النوع من القروض التى يقبل عليها الكثير من عملاء بنك الإسكندرية.
شروط بنك الإسكندرية للعاملين بالشركات المكودة لدى البنك
• الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه للموظفين.
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•السن: من 21- 60 سنة، و(65 سنة) لأصحاب المهن الحرة، والمستشاريين وأساتذة الجامعات.
• مدة العمل لا تقل عن 3 أشهر للموظفين.
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