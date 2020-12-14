تحيا مصر يقدم نشرة أخبار البنوك اليوم الأثنين 14 -12 -2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال

يستعرض تحيا مصر نشرة أخبار البنوك اليوم الأثنين 14- 12-2020 وآخر التطورات على ساحة المال والأعمال حيث يهتم بمتابعتها رجال الأعمال والمستثمرين لمتابعة نشاطتهم ومايمكن أن يؤثر عليها، فضلًا عن القراء من عشاق الاطلاع على الأخبار الاقتصاية والبنوك والاستفسار عن فوائدها وحسابات الإدخار وشهادات الاستثمار.

آخر أخبار البنك العربي الأفريقي



أوضح البنك العربى الأفريقى الدولى تفاصيل شهادات ادخار" اميرالد " بالجنيه المصري والفرق بين أنوعها فهى شهادات الإيداع، وذلك عبر اختيارات متعددة تناسب إحتياجاتك الإدخارية يدعم البنك العربي الأفريقي من خلالها عملائه.

البنك العربي الأفريقي يوضح الفرق بين شهادات ادخار اميرالد.. لو محتاج شهادة كبيرة



آخر أخبار البنك الأهلي المصري

خفض البنك الأهلي المصري فوائده على الشهادة البلاتينية بقيمة 1% لتصبح الشهادات ذات العائد الثابت بواقع 13% سنويا للعائد الشهري و 13.25% سنويا للعائد الربع سنوي بالنسبة للشهادات المشتراه الجديدة.

فوائد البنك الأهلي المصري الجديدة على الشهادة البلاتينية



آخر أخبار بنك CIB

يقدم بنك CIB "قرض الموظفين" بقيمة تمويل من 5000 إلى 2000000 جنيه، وفائدة تصل من 13.5 إلى 20% (متناقصة)، بمدة سداد تصل من 1 إلى 8 سنوات، ويعتبر فوائد بنك CIB من أقل الفوائد المطروحة على القروض الشخصية.

بنك CIB يوفر أقل فائدة على القروض الشخصية.. أعرف التفاصيل



آخر أخبار بنك الإسكندرية

يوفر بنك الإسكندرية "قرض الموظفين" بقيمة تمويل من 5000 إلى 1500000 جنيه، وفائدة تصل إلى 14.5% (متناقصة)، بمدة سداد تصل إلى 8 سنوات، ويعتبر هذا النوع من القروض التى يقبل عليها الكثير من عملاء بنك الإسكندرية.

كل ماتريد معرفته عن قرض الموظفين من بنك الإسكندرية

ويجدر الإشارة إلى أن باستمرار يتابع تحيا مصر كافة التفاصيل عن عالم الاتصالات وآخر أخبار الشركات والعروض التى توفرها لدعم عملائها.

