تحيا مصر يقدم نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأثنين 14-12 -2020 أورنج / اتصالات مصر / فودافون

يوضح تحيا مصر نشرة أخبار الاتصالات اليوم الأثنين 14- 12- 2020 بتغطية شاملة لأبرز الأحداث المتعلقة بعالم الاتصالات والشبكات لاسيما آخر أخبار شركة أورنج Orange وأيضًا آخر أخبار شركة فودافون Vodafone بالإضافة إلى آخر أخبار شركة، والمصرية للاتصالات. آخر أخبار أورنج

أعلنت أورنج عن عروض خلال شهر ديسمبر، بخصومات عديدة على اكسسوارات Apple الأصلية عند الشراء من فروع أورنج المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو التسوق أونلاين.

آخر أخبار المصرية للاتصالات

أثار إعلان وي الجديد إعجاب الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث قدمت المصرية للاتصالات عروض باقات النت من وي بطريقة شيقة جعلت الجميع يتساءل عن عروض المصرية للاتصالات المطروحة في إعلان وي الجديد وتفاصيل برنامج المكافآت WE Bonus.

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