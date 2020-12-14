حملة تطعيم مرتقبة .. اليوم بدء شحن لقاح فايزر إلى مستشفيات أمريكا

أعلن مسئولون أمريكيون، بدء شحن لقاح شركة فايزر ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" لتوزيعه في الولايات، حيث غادرت الشحنات الأولى من مصنع الشركة في بورتاج بولاية ميشيجان.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، من المرتقب أن تبدأ عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مع وصول الجرعات إلى المستشفيات والمواقع الصحية الأخرى في جميع أنحاء أمريكا صباح اليوم.

وقال عازار، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "بدأنا الآن في توزيع ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا الأول الذي حصل على اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة".

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وفي مقطع فيديو نشره عبر "تويتر"، اعتبر عازار أن اليوم تاريخي لمنح الموافقة على أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفا أنه آمن وفعال بنسبة 94%.

وأكد عازار أنه يجري الآن توزيع الملايين من الجرعات، لافتًا إلى أن هناك عشرات الملايين من الجرعات متوفرة وسيجرى توزيعها خلال الأسابيع المقبلة لإنقاذ الملايين من أرواح الأمريكيين.