انقطاع التيار الكهربى عن مناطق بالغردقة.. اليوم

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى اليوم الاثنين عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية وذلك لمدة 5 ساعات بدأ من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا .

وكشف مركز عمليات البحر الأحمر إنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة المدافن والمناطق المحيطة بها و مدرسة رجاك بطريق المطار والمساكن المحيطة بها لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

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من جانبه كشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، عن أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.