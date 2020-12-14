اليوم.. آخر موعد لتسليم الملفات للطلاب الجدد ببنات عين شمس

كشفت الدكتورة مي حلمي، وكيل كلية البنات جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ضرورة تسليم الملفات الخاصة لطلاب الفرقة الأولي في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14_12_2020 وإلا سيتم شطب أسمائهم من الكلية.
وأوضحت الدكتورة مي أن الأوراق المطلوبة لتسليم الملف هي عبارة عن أصل شهادة الثانوية العامة وبطاقة الترشيح والصورة الشخصية والكشف الطبي.
من ناحيتها قالت الدكتورة رقية شلبي، عميدة كلية البنات بـ جامعة عين شمس، إن التعليم خلال العام الجديد سيعتمد على تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بُعد".
وأضافت أن الكلية استعدت لاستقبال الطلاب بالحرم الجامعي مع أول أيام الدراسة وتنفيذ قرارات وزارة التعليم العالي بالالتزام بالتعليم الهجين من داخل المنازل وتقليل عدد أيام الحضور بمقر الجامعة.
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وأضافت عميدة كلية البنات، أن الكلية استعدت للعام الدراسي بتجهيز المعامل وتقوية الإنترنت بالكامل داخل الكلية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لأساتذة الجامعة للحصول إلى أعلى النتائج بطريقة التعلم عن بُعد.
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