لن يرى فى مصر .. 9 مناطق فى العالم تشهد كسوفا للشمس

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن العالم سيشهد كسوفاً كلياً للشمس اليوم الإثنين، فى نهاية شهر ربيع الآخر، وعند اقتران شهر جمادى الأولى لعام 1442هـ ، لافتا إلى أنه سيكون آخر ظاهرة من ظواهر الكسوف والخسوف خلال العام الجارى 2020م.

كسوف الشمس

وأكد الدكتور جاد القاضى أن الكسوف لن يمكن رؤيته فى مصر، ولا فى المنطقة العربية، لافتًا إلى أنه يمكن رؤيته ككسوف جزئى فى "أجزاء من جنوب غرب قارة إفريقيا – أمريكا الجنوبية ماعدا الجزء الشمالى منها – أجزاء من أستراليا – المحيط الأطلسى – المحيط الهندى – جنوب المحيط الباسفيكى – جزر جالابوجوس – أجزاء من القارة القطبية الجنوبية".

وأشار إلى أن هذا الكسوف سيُرى كليًا فى تشيلى، ويغطى الكسوف الكلى مساحة عرضها 90 كم وسيستغرق مدة قدرها دقيقتين و10 ثوان، وعند ذروة الكسوف الكلى يغطى قرص القمر حوالى 103% من كامل قرص الشمس ، وسيستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و20 دقيقة.

وشدد على أن ما يتم ترويجه من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إظلام الأرض لمدة 3 أيام، هو كلام عارٍ تماما من الصحة، وأن البعض استغل حدوث ظاهرة كسوف الشمس للترويج لمثل الخرافات.