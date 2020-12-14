وزيرة البيئة فى كفر الشيخ اليوم لافتتاج مصنع سيدى سالم

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تقوم وزيرة البيئة، أيضا بتوقيع بروتوكول للتعاون فى المجالات البيئية مع جامعة ومحافظة كفر الشيخ، وذلك فى إطار استكمال أنشطة مبادرة "اتحضر للأخضر" والتى تم تنفيذها بالجامعة، ومتابعة تشغيل المعدات المدعومة من البرنامج الوطنى للمحافظة بمحلة القصب.

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