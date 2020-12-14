تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص طقس اليوم

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الطقس اليوم الاثنين على معظم أنحاء البلاد.

واكدت هيئة الأرصاد الجوية :" تنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الانحاء من السواحل الشمالية حتي شمال الصعيد مثيرة للرمال والاتربة يصاحبها هبات عالية السرعة حيث تنخفض الرؤية الأفقية خاصة علي الطرق الصحراوية ، كما يسبب نشاط الرياح علي البحر المتوسط ارتفاعا للامواج تتراوح ارتفاعها من ٣ الي ٤ امتار".

ونوهت الهيئة بتوخي الحيطة والحذر أثناء السير بالسيارات.

ويسود اليوم طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى دافئ على السواحل الشرقية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارًا ، بارد على شمال البلاد شديد البرودة على جنوب البلاد ليلًا. أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من مطروح والسلوم، متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وطابا ونويبع. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 22 15 الإسكندرية 20 14 وادي النطرون 22 14 طنطا 22 14 شبين الكوم 22 15 دمنهور 21 14 بلطيم 21 14 مطروح 20 13 السلوم 19 11 سيوة 20 11 بورسعيد 23 14 دمياط 24 14 الزقازيق 22 15 المنصورة 22 14 الإسماعيلية 24 14 السويس 23 14 العريش 25 15 رفح 24 15 رأس سدر 26 16 نخل 26 08 نويبع 26 19 طابا 24 18 كاترين 22 05 الطور 29 18 شرم الشيخ 27 18 الغردقة 28 15 مرسى علم 27 14 الفيوم 23 13 بني سويف 23 13 المنيا 24 11 أسيوط 25 12 سوهاج 26 12 قنا 28 12 الأقصر 30 12 أسوان 31 13 إدفو 31 14 أبو سمبل 31 14 الوادي الجديد 30 12 شلاتين 29 17 أبو رماد 28 17 حلايب 28 18 رأس حدربة 27 18

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