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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي موقع مصر فايف شروط الحصول على إجازة كورونا للموظفين العاملين بالدولة والمصالبين بفيروس كوفيد 19 أو المخالطين لمصابين، فحصول الموظف المصاب بالفيروس أو المخالط لمصاب على إجازة يُعد إجراء احترازي ووقائي لعدم انتشار الفيروس بين الموظفين العاملين في أي مصلحة حكومية.

شروط الحصول على إجازة كورونا لمدة 14 يوم للموظفين المصابين بالفيروس أو المخالطين

وكشفت هيئة التأمين الصحي التابعة لوزارة الصحة، عن القواعد والإرشادات التي تتطلب حصول الموظف على إجازة مرضية حال إصابته بفيروس كورونا أو مخالطته لحالة مصابة، وقررت اللجان الطبية بالتأمين الصحي أن ادعاء أي موظف بإصابته بكورونا أو مخالطته لحالة مصابة لا يعتبر سنداً لحصوله على إجازة مرضية.

وقالت الإدارة المركزية لـ الجان الطبية أن الحصول على إجازة كورونا يتطلب شروطاً يجب توافرها في حالة الإصابة أو المخالطة، وجاءت هذه الشروط كما يلي.

1- شرط الحصول على إجازةللمريض بكورونا، إجراء مسحة تثبت إصابته بالإضافة إلى عمل أشعة مقطعية وتحاليل الدم.

2- مراعاة تواريخ بدء الحالة المرضية من الأبحاث الطبية ليتناسب مع طلب الإجازة.

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3- إذا كان الموظف مخالط لمريض فيجب تطابق عنوان المريض والمخالط ودرجة القرابة وعقد الزواج أو عقد العمل.

4- عرض المريض وليس المخالط على لجان طبية لاعتماد الإجازة.

5- يستحق المخالط لمريض كورونا إجازة وجوبية حال إثبات المخالطة.

6- لا تسري التعليمات السابقة على الأطقم الطبية والإدارية المساعدة.