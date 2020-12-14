حدث ليلا.. مفاجأة في التحقيق مع محمد رمضان.. قرار جديد من وزير التعليم.. أمين شرطة يقتل نفسه.. الجماهير تهاجم كلوب بسبب صلاح

قال محمد الحسيني، سباح المانش وأحد أبطال ذوي الهمم: "أنا فرحان بتعييني في منصب بوزارة الشباب والرياضة، الخاص بإقامة الخفلات والبطولات الخاصة بذوي الهمم".



حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الطقس اليوم الاثنين على معظم أنحاء البلاد. كشف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن رأيه في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب وصوله إلى الولايات المتحدة. أكد اسلام محارب لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي اصابته بفيروس كورونا المستجد. قال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي، إن النسخة الجارية من الدوري بدأت بشكل قوي للغاية.

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