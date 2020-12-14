غزيرة وتبدأ اليوم.. اعرف أماكن سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع

ويشهد اليوم الاثنين نهارًا طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، دافئ على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، كما يسود البلاد ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
أما عن حركة الرياح فتكون الرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، معتدلة على جنوب الصعيد.
أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من مطروح والسلوم، متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم، خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وطابا ونويبع.
وفيما يلي يرصد موقع دوت الخليج خريطة سقوط الأمطار بداية من اليوم وحتى الخميس المقبل:
الاثنين :
امطار متوسطة الى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية (مطروح - السلوم)
أمطار متوسطة: على مناطق من (الإسكندرية رشيد - بلطيم)
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشرقية و الوجه البحري وخليج العقبة (دمياط -بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية- طابا -نويبع)
كما حذرت الهيئة اليوم من نشاط رياح ورمال مثارة؛ على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد مما يودي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
الثلاثاء :
امطار متوسطة الى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية :( الإسكندرية - مطروح - السلوم- رشيد- بلطيم- دمياط -بورسعيد )
أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة (كفر الشيخ - البحيرة -الدقهلية -الغربية - الشرقية -المنوفية- الإسماعيلية ، السويس)
كما يشهد اليوم نشاط رياح ورمال مثارة؛ على مناطق من السواحل الشرقية سيناء والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وجنوب البلاد مما يؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية.
الأربعاء :
أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية (رشيد - بلطيم- دمياط -بورسعيد -العريش - رفح)
أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية (الإسكندرية- مطروح- السلوم)
أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى
أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.
كما يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق من على مناطق من السواحل الشمالية .
الخميس :
أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.
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