اليوم.. الجامعات تتلقى الطعون على المرشحين باالانتخابات الطلابية

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان رسمى، تعلن الكشوف النهائية، للمرشحين 16 ديسمبر الجارى، بعد مراجعة وتنسيق أسماء المرشحين المقبولين.

فتحت الجامعات المصرية الحكومية باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس 10 ديسمبر، وتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين، الأحد 13 ديسمبر.