القوى العاملة: تحصيل 1.2 مليون جنيه مستحقات مصريين بالكويت

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالكويت نجح فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها بلغت 23.480 دينارا كويتيا، أى ما يوازى مليونا و207 آلاف و341 جنيها مصريا تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، فى بيان اليوم الإثنين، إن وزير القوى العاملة كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر ذلك خلال شهر أكتوبر الماضى عن توفير 107 فرص عمل داخلية، وتجديد 503 عقود وشهادات إدارية مقدمة لتجديد الإجازات للعاملين المصريين.

وأوضح الملحق العمالى، أنه تم خلال الشهر تلقى المكتب 18 شكوى تم تسوية 12 شكوى بالطرق الودية، وإحالة 3 شكاوى للقضاء، وما زال هناك 3 شكاوى تحت البحث والدراسة، فضلا عن القيام 78 زيارة ولقاءً واستشارة، إذ تم عمل 3 زيارات للجهات الحكومية لحل مشكلات العمالة بهذه الجهات، فضلا عن 18 زيارات لمنشآت أصحاب الأعمال، وعقد 6 لقاءات واجتماعات مع التجمعات العمالية، والرد على 51 استفسارًا العمالة المصرية بالكويت من خلال المكتب، فضلا عن 7 اجتماعات مع رئيس البعثة الدبلوماسية، 17 اجتماعا مع رئيس البعثة القنصلية فيما يخص الشأن العمالى.