صور.. إزالة 251 مخالفة إشغال وغلق مركز تعليمى ورفع القمامة بكفر الدوار

جدة - نرمين السيد -

ووفق بيان، تابعت الوحدة أعمال رصف شارع الـ 22 بمنطقة دوران سيدى شحاتة بنطاق المدينة من خلال الهيئة العامة للطرق بالكبارى، كما أغلقت مركزا تعليميا غير قانونى بمنطقة التمليك، وأحالت القائمين عليه للتحقيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

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