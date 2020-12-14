أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر الأهرام السنوى للطاقة الذى تنظمه مؤسسة الأهرام ممثلة فى جريدة "الأهرام المسائى"، وشركة الأهرام للاستثمار، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والطاقة المتجددة، نائبا عن رئيس الحكومة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

القاهرة

تفتتح الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مصنع سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، كما ستقوم بوضع حجر أساس مصنع مدينة كفر الشيخ.

القاهرة

تسير شركة "مصر للطيران" 48 رحلة جوية تشمل رحلات داخلية وخارجية، ومن المقرر أن تنقل تلك الرحلات أكثر من 4000 راكب.

القاهرة

يعقد مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة أعمال دورته الـ 105 الذى ينظمه قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، عبر "الفيديو كونفرانس".



القاهرة

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المؤتمر العربى الـ 19 : الأساليب الحديثة فى إدارة المستشفيات .. النظم الصحية العربية فى مواجهة الجوائح والأزمات: أزمة فيروس كورونا COVID-19 نموذجاً".

الإسكندرية

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية فى 18 ديسمبر من كل عام، محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت "ويبنار" بعنوان "بين الفكر واللغة".

جنيف

يعقد اجتماع تقنى يضم ممثلى المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، وذلك فى مقر الأمم المتحدة فى جنيف، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات بالغة الأهمية فى السياسة الاقتصادية العامة.

أوتاوا

يبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد فى مقاطعة كيبيك الكندية بعد أيام على إعطاء وزارة الصحة الكندية الضوء الأخضر للقاح تحالف "فايزر-بايونتيك" ضد كورونا.

القاهرة

تشهد الكرة الأرضية كسوفًا كليًا للشمس هو الأخير لعام 2020 ولن يُرى فى مصر والوطن العربى، وسيكون مشاهدًا فى أجزاء من جنوب تشيلى وجنوب الأرجنتين فى حين سيشاهد جزئيًا فى معظم جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب شرق المحيط الهادئ وجنوب المحيط الأطلسى.