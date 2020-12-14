تعيين 2.382 شابا منهم 69 من ذوى الهمم.. حصاد القوى العاملة فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - شهد حصاد الأسبوع من الإثنين إلى الأحد فى وزارة القوى العاملة العديد من الأخبار المهمة، إذ تم تعيين 2.382 شابا منهم 69 من ذوى القدرات الخاصة "ذوى الهمم"، وذلك بمحافظات كفر الشيخ، وشمال سيناء، والفيوم ، والمنيا، والبحر الأحمر، وسوهاج.





وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان فى بيان اليوم الإثنين، إن مكتب التمثيل العمالى فى الأردن استطاع تحويل مستحقات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا وبلغت 51 مليونا و900 ألف جنيه، ومكتب التمثيل العمالى بالسعودية نجح فى تحصيل مليونى و572 ألف جنيه مستحقات مصريين بالسعودية، ونجح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بالإمارات العربية المتحدة، فى الحصول على مستحقات عامل مصرى كان يعمل فى شركة "الطويلة ايه 2 أوبر ايتنج كومبانى" ووافته المنية طبيعيا وحصول ورثته على 352 ألفاً و707 دراهم إماراتية، أى ما يوازى مليون ونصف المليون جنيه مصرى تقريبا.



وأصدر الوزير تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة، بالرياض، بمتابعة المستحقات العمالية والتعويضية الناتجة عن وفاة عاملين مصريين، إثر حادث تصادم أليم بمحافظة المذنب قبل وصولهم للرياض، فضلا عن متابعة إنهاء إجراءات نقل جثامين المتوفين للقاهرة بالتنسيق مع القنصلية، وشدد الوزير على متابعة المستحقات العمالية لطبيبة التخدير المتوفية بدولة الكويت، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيدة.



كما بدأت الوزارة تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتأهيل وتدريب وتشغيل ذوى القدرات الخاصة، وذلك على باقى محافظات الجمهورية، إذ أجرت اللجنة المشكلة من قبل الوزير المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال بمحافظة الإسماعيلية على مدى يومين.



وبدأت مديريات القوى العاملة بالمحافظات فى تخريج دفعات من الخريجين الذين اجتازوا التدريب واختبارهم على مهن التفصيل والخياطة بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وذلك بعد أن وجه الوزير، المديريات بالتدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن حياة كريمة للشباب وراغبى العمل، وعليه قامت مديرية القوى العاملة بالمنوفية بتوزيع شهادات إتمام التدريب على الخريجات من مراكز التدريب المهنى بكل من مدينة شبين الكوم ومدينة بركة السبع للمتدربات ممن أنهوا التدريب على مهنة التفصيل والخياطة.

كما تم زراعة 120 شجرة ليمون بالشركة المصرية للكيماويات "كيما"، فى إطار مذكرة التفاهم بين وزارة القوى العاملة، وجامعة أسوان، ومنسق عام مبادرة "هنجملها".



ونظمت مديرية القوى العاملة بالقليوبية جولة ميدانية لشركة "أوركيديا للصناعات الدوائية" بالمنطقة الصناعية بالعبور فى إطار توجيهات الوزير بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كل التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة من الموجة الثانية جائحة فيروس كورونا، والتأكد من التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.