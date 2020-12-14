اليوم.. فصل الكهرباء عن محطة محولات ميت الصارم بالدقهلية للصيانة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات ميت الصارم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 ديسمبر الجارى ولمدة 4 ساعات وذلك من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 9 صباحا من ذات اليوم لإجراء أعمال الصيانة الشاملة وتأثر عديد من الأماكن بنطاق مدينة المنصورة.





تصريحات محافظ الدقهلية جاءت بعد اطلاعه اليوم الإثنين، على التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إذ اوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء عنها هى شارع عبد السلام عارف من ميدان السكة الجديدة وحتى ميدان الساعة وشارع سكك حديد سندوب وشارع المدشات وشارع مقابر الاقباط وشارع الشيخة عيشة ووميدان مشعل ومنشية المصطفى وسوق الجملة وشارع عطا الله خلف سوق الجملة ووميدان الطميهى وشارع الخلاو وميدان الشيخ حسانين ووبنك الدم بالشيخ حسانين ومستشفى التأمين الصحى بالعباسى وفرن الدقهلية بميدان العيسوى والشوارع الفرعية من شارع الجميل خلف مقابر الأقباط وكذا مدينة مبارك وميدينة السلام ومنطقة المرور ومنطقة الاستاد وعزبة الشال وعزبة عقل والدراسات ومجمع المحاكم ومساكن الشناوى ومساكن المينا وقسم ثانى المنصورة ومنطقة الهدى والنور. وفى هذا الاطار، كلف محافظ الدقهلية، رؤساء الأحياء بمدينة المنصورة، للتنسيق مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لقيام فرق الصيانة التابعة للشركة بهندسة الكهرباء المختصة بسرعة إنهاء أعمال الصيانه المشار إليها لمحطة المحولات المذكورة وفقا للبرنامج الزمنى المعلن عنه وعودة التيار الكهربى لكل المناطق المذكورة فور انتهاء الأعمال. وأهابت المحافظة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكل المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.

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