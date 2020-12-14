حصاد الأسبوع في وزارة القوى العاملة: تعيين 2382 شابا.. وتحصيل 54.8 مليون جنيه مستحقات مصريين بـ 3 دول عربية

شهد حصاد الأسبوع - من الاثنين إلي الأحد- في وزارة القوي العاملة العديد من الأخبار المهمة ، حيث تم تعيين 2382 شابا منهم 69 من ذوي القدرات الخاصة ، وذلك بمحافظات كفر الشيخ ، وشمال سيناء ، والفيوم ، والمنيا ، والبحر الأحمر ، وسوهاج.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن مكتب التمثيل العمالي في الأردن ، استطاع تحويل مستحقات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا وبلغت 51 مليونًا و 900 ألف جنيه ، وقام مكتب التمثيل العمالي بالسعودية بتحصيل مليوني و572 ألف جنيه مستحقات مصريين بالسعودية ، ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة ، في الحصول على مستحقات عامل مصري كان يعمل في شركة "الطويلة ايه ٢ أوبر ايتنج كومباني" ووافته المنية طبيعيًا وحصول ورثته علي 352 ألفًا و707 دراهم إماراتية، أي ما يوازي مليونا ونصف المليون جنيه مصري تقريبا .

وأصدر الوزير تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالرياض، بمتابعة المستحقات العمالية والتعويضية الناتجة عن وفاة عاملين مصريين ، إثر حادث تصادم أليم بمحافظة المذنب قبل وصولهم للرياض، فضلا عن متابعة إنهاء إجراءات نقل جثامين المتوفين للقاهرة بالتنسيق مع القنصلية، وشدد الوزير على متابعة المستحقات العمالية لطبيبة التخدير المتوفية بدولة الكويت ، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيدة .

كما قامت الوزارة ببدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتأهيل وتدريب وتشغيل ذوى القدرات الخاصة، وذلك على باقى محافظات الجمهورية ، حيث قامت اللجنة المشكلة من قبل الوزير ، بإجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال بمحافظة الإسماعيلية علي مدى يومين.

وبدأت مديريات القوى العاملة بالمحافظات في تخريج دفعات من الخريجين الذين اجتازوا التدريب واختبارهم على مهن التفصيل والخياطة بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وذلك بعد أن وجه الوزير ، المديريات بالتدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن حياة كريمة للشباب وراغبي العمل ، وعليه قامت مديرية القوى العاملة بالمنوفية بتوزيع شهادات إتمام التدريب علي الخريجات من مراكز التدريب المهني بكل من مدينة شبين الكوم ومدينة بركة السبع للمتدربات ممن أنهوا التدريب على مهنة التفصيل والخياطة .

كما تم زراعة 120 شجرة ليمون بالشركة المصرية للكيماويات "كيما" ،في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة القوي العاملة، وجامعة أسوان، ومنسق عام مبادرة "هنجملها" .

وقامت مديرية القوي العاملة بالقليوبية بجولة تفقدية لشركة (اوركيديا للصناعات الدوائية) بالمنطقة الصناعية بالعبور في إطار توجيهات الوزير بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها علي مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة من الموجة الثانية جائحة فيروس كورونا (كوفيد- ١٩)، والتأكد من التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.