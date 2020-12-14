خفاجي يكشف تفاصيل الحصول علي براءة اختراع لتطبيق مصابي فيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة الدكتور محمد خفاجي عن تفاصيل التطبيق، الذي قام بإعداده لمصابي فيروس كورونا.

وأكد “خفاجي" في تصريح خاص للفجر علي الحصول علي موافقة لإنتاج المشروع قائلا "لقد قمنا بالفعل بالإمضاء مع اكاديمية البحث العلمي لإنتاج المشروع، كما يحول الدكتور مصطفي ربيع الحصول علي براءة اختراع، لتسجيل المشروع".

