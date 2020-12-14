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خفاجي يكشف موعد الانتهاء من أول نموذج لتطبيق مصابين فيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم ورئيس المجموعة البحثية لتحليل البيانات الكبيرة الدكتور محمد خفاجي عن موعد التطبيق، الذي قام بإعداده لمصابي فيروس كورونا.

وأوضح "خفاجي" في حوار خاص مع الفجر أنه في خلال 3 أشهر سوف يتم الانتهاء من أول نموذج أولي قابل للتطبيق ولكن لكي يتم التنفيذ يحتاج التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وزارة الصحة للحصول علي بيانات المصابين ووزارة الاتصالات لرصد الشبكات الأربعة، كما يحتاج لتدخل النائب العام للموافقة علي المشروع لأنه يعتبر تتبع لبيانات المواطنين، فالمشروع يحتاج تعاون من الجهات والموافقة من الدولة وليس الافراد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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