اليوم إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020 ، والإعلان عن اسماء الفائزين بـ100 مقعد فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية.

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