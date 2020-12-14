غدًا .. انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب

تعقد الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب غدًا الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 . اقرأ أيضًا..اليوم إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020

وقد شهدت الجلسة العامة السابقة لمجلس النواب الموافقة على فرض حالة الطوارئ، وكذلك نقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ، كما شهدت الجلسة الموافقة على عددا من الاتفاقيات الدولية، والقوانين وفي مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين.



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